رئيس مجلس النواب المصري: لا مساس باستقلال الأزهر
أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أنه لا مساس باستقلال الأزهر الشريف. وقال إن الأزهر، يمثل القوة الناعمة لمصر في الخارج والداخل.
وأضاف: "الأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، ففضيلة الدكتور أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلال الأزهر".
وتابع عبد العال: "إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء".
وتطرق إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية في البرلمان، وقال: "أخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين".
وأوضح أن "المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر، هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قدم مطلبا احتياطيا بأن تظل تابعة لوزارة العدل وتحذف كلمة ذات طابع ديني".
المصدر: وسائل إعلام مصرية