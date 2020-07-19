رئيس مجلس النواب المصري: لا مساس باستقلال الأزهر

أكد علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، أنه لا مساس باستقلال الأزهر الشريف. وقال إن الأزهر، يمثل القوة الناعمة لمصر في الخارج والداخل.

وأضاف: "الأزهر شامخ وراسخ كالأهرامات، ففضيلة الدكتور أسامة العبد كان رئيسا لجامعة الأزهر، وحريص كل الحرص على مكانة الأزهر واستقلال الأزهر".

وتابع عبد العال: "إننا لا ننال من استقلال الأزهر، وعليكم أن تدركوا ذلك تماما، فنحن نناقش مسألة خاصة بدار الإفتاء، وكل ما نبحثه الآن الاستقلالية المالية والإدارية لدار الإفتاء".

وتطرق إلى مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية في البرلمان، وقال: "أخذنا بما قدمه ممثل الأزهر وجعلنا تبعيتها لمجلس الوزراء، ووصلنا لصيغة توافقية لإرضاء المؤسستين الكبيرتين".

وأوضح أن "المطلب الأصلي الذي قدمه ممثل الأزهر، هو تبعية الدار للأزهر كما أنه قدم مطلبا احتياطيا بأن تظل تابعة لوزارة العدل وتحذف كلمة ذات طابع ديني".

المصدر: وسائل إعلام مصرية