جيش إسرائيل يقرصن طائرة مسيرة كانت تصور عملا فنيا بجنوب لبنان.. و"حزب الله" يحذره من عواقب فعلته

سطت قوات الجيش الإسرائيلي، على طائرة مسيرة كانت تستخدم في تصوير فيديو لمناسبة ذكرى الانتصار في حرب يوليو 2006.

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وذكرت مراسلة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مدينة مرجعيون الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، أنه "بينما كان المنشد حسن حرب مع فرقته الموسيقية، يصوران أنشودة جديدة من وحي ذكرى الانتصار في حرب يوليو 2006، في محلة بانوراما على طريق عديسة، في محاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسط تجمهر عدد من المواطنين لمشاهدة تصوير الفيديو كليب، عمدت قوات الجيش الإسرائيلي في الجهة المقابلة، إلى إنزال الطائرة المسيرة من نوع DJI، التي كانت تستخدم في تصوير العمل الفني، وسحبتها إلى داخل الأراضي المحتلة".

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وفي أول تعليق على الحادث ادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رصد طائرة مسيرة دخلت من لبنان إلى المجال الجوي الإسرائيلي، لافتا إلى أنه تم "التعامل معها من خلال وسائل مختلفة".

وذكرت مصادر مقربة من المقاومة، أن حزب الله وجه إنذارا لإسرائيل بواسطة قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان بوجوب إعادة الطائرة التي سطا عليها، لأنها مدنية وغير عسكرية وكانت تقوم بتصوير عمل فني، تحت طائلة تدفيعها ثمن هذه القرصنة الموصوفة.

المصدر: الوكالة الوطنية+صحف لبنانية