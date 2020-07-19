السعودية.. طوق أمني شامل على المشاعر المقدسة وخطط لتفويج الحجاج

أعلنت قيادات قوات أمن الحج في السعودية، جاهزيتها لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد بن عبد الرحمن الطويان، أن وزارة الداخلية أكملت استعداداتها لأداء فريضة الحج بأمن وسلامة.

وذكر أن حج هذا العام مختلف واستثنائي ويقام وفق إجراءات استثنائية نتيجة ما يمر به العالم من جائحة كورونا المستجد، مبينا أن حج هذا العام سيكون وفق أعداد محدودة، وإجراءات وتدابير وقائية، حرصا على سلامة الجميع وتطبيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية.

وأفاد بأن جميع القوات أكملت استعداداتها لتطبيق كافة البروتوكولات الصحية والتدابير الوقائية، حيث سيكون هناك طوق أمني شامل على المشاعر المقدسة، بحيث لن يسمح إطلاقا بالدخول إلى المشاعر المقدسة، إلا لمن لديه تصريح نظامي صادر من الجهات المختصة.

وأكد أن من يتجاوز ولا يلتزم بالتعليمات ستطبق بحقه العقوبات السابقة، إضافة إلى العقوبة التي تم إقرارها هذا العام الممثلة في غرامة مالية تبلغ 10 آلاف ريال وتتضاعف عند تكرار المخالفة.

ونوه بأن "أعداد الحجاج هذا العام ستكون من 160 جنسية مختلفة، من الإخوة المقيمين ومن المواطنين بحيث تكون نسبة الحجاج من المقيمين 70% والباقي من المواطنين"، مشددا على أنه لا يوجد شيء اسمه حملات ومكاتب للحج، داعيا إلى عدم الانسياق حول من يدعي بوجود حملات للحج.

المصدر: عكاظ