وزير خارجية الأردن: أمن مصر المائي جزء من الأمن العربي

ثمن أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني الموقف العقلاني لمصر فيما يتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية حول سد النهضة، مشددا على أن أمن مصر من أمن الأردن.

وأعلن وزير خارجية الأردن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة عمان اليوم الأحد، دعم بلاده لمصر في جهود حفظ أمنها المائي.

وأعرب عن أمله في أن تفضي المفاوضات المستمرة حول "سد النهضة" إلى اتفاق.

وأكد أيمن الصفدي أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن الإستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعا.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، إن ما يجري فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي والمصري، مؤكدا أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي العربي.

وأضاف وزير الخارجية أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكري على حساب الأمن القومي العربي، واصفا الأمر بالخطير، وتابع قائلا: "لابد من مواجهته بشكل حاسم".

وأشار شكري إلى أن التدخلات الخارجية في ليبيا، وجلب المسلحين الأجانب يشكل تهديدا جسيما للأمن القومي المصري والعربي، متهما أطرافا خارجية بزعزعة الاستقرار.

وشدد في كلمته على ضرورة إيجاد توافق ليبي ليبي يؤدي لإنهاء الأزمة.

المصدر: RT