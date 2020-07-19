صحيفة تركية: أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا استعدادا لمعركة سرت

ذكرت صحيفة "مليت" التركية أن أنقرة أرسلت راجمات صواريخ إلى ليبيا لدعم القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من قبلها، استعدادا للهجوم على سرت والجفرة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الحديث يدور عن راجمات صواريخ تركية الصنع من طراز "T-122سقاريا" (ÇNRA).

وأضافت إلى أن راجمات الصواريخ التي وصلت إلى ليبيا، وضعت بالقرب من سرت، ويصل مدى صواريخها إلى 40 كيلومترا، زاعمة أنها استخدمت بشكل فعال في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المسلحة التركية على سوريا.

إقرأ المزيد

وأكد التقرير أن القوات المسلحة التركية تواصل الدعم اللوجستي وإرسال المعدات العسكرية إلى قوات حكومة الوفاق، إلى قاعدتي الوطية ومصراتة، عن طريق طائرتي شحن تابعتين للقوات الجوية التركية، الأولى من طراز "C-130"، والثانية من طراز "A400".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه "حكومة الوفاق" حشد قواتها في منطقة سرت، حيث أعلنت وصول تعزيزات كبيرة إلى هناك أمس السبت، تضم أرتالا مزودة بالأسلحة الثقيلة والمعدات اللوجستية والعسكرية.

المصدر: وسائل إعلام تركية