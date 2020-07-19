وزير الإنتاج الحربي المصري: من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك قراره العسكري

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد في مصر، محمد أحمد مرسي، في أول تصريح له عقب توليه هذا المنصب، سعي القيادة السياسية المصرية لضمان القدرة على تصنيع سلاح البلاد.

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وقال مرسي، على هامش زيارته للهيئة العربية للتصنيع، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مصمم على امتلاك البلاد قدرات عسكرية تتيح لها الاستقرار في اتخاذ قراراتها.

وصرح وزير الإنتاج الحرب الجديد: "من لا يملك القدرة على تصنيع سلاحه.. لا يملك قراره العسكري".

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع هما الظهير الصناعي للقوات المسلحة، ولفت إلى أنه سيتعاون بشكل مستمر مع الهيئة العربية للتصنيع، مستعينا بالخبرة الاستثنائية التي ادخرتها.

واعتبر أن من أهم أولويات الوزارة في الفترة المقبلة العمل على تأمين الأسلحة والذخائر والمعدات التي تحتاجها القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأوضح أنه سيعمل على امتلاك "الإنتاج الحربي" خلال الفترة المقبلة لأرقى وأعلى التقنيات والتكنولوجيات، وتطوير نظم الإدارة في مصانع الوزارة.

وأدى مرسي، في وقت سابق من الأحد، اليمين الدستورية أمام السيسي، بعدما اختاره الرئيس وزيرا جديدا للدولة للإنتاج الحربي، خلفا للفريق فخري محمد سعيد العصار، الذي توفي يوم 6 يوليو.

المصدر: وسائل إعلام مصرية