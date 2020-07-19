وزير الري المصري: لم ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء سد النهضة

أكد محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر، أن "الدولة لم ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء قضية سد النهضة الإثيوبي".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة إمكانية توفير قروض للمزارعين لتطوير منظومة الري والصرف.

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وأضاف وزير الري: "الأمر ليس سهلا وهناك تحديات، لكن لن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج، ولدينا أدوات داخلية".

وأشار عبد العاطي إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نتائج المفاوضات بشكل مستمر، وأنه حدث اتصال مع الرئيس يوم الجمعة الماضي".

وتابع وزير الري: "سيتم عقد اجتماع الثلاثاء المقبل في ما يخص سد النهضة الإثيوبي، في إشارة إلى القمة الإفريقية المصغرة التي ستعقد للتداول حول سد النهضة الإثيوبي يوم 21 يوليو.

المصدر: RT