نتنياهو يعلق على ظهور علم فلسطين أمام منزله

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على تلويح مشاركين في مظاهرة احتجاجية أمام منزله في القدس بعلم فلسطين، واصفا هذا العمل بـ"العار".

وحاول نتنياهو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، استغلال الحادث لشن هجوم جديد على رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود براك، الذي يعتبر من أبرز منظمي الاحتجاجات الحالية.

وقال نتنياهو: "علم السلطة الفلسطينية في مظاهرة يسارية نظمها إيهود باراك، شريك المتحرش بالأطفال المدان جيفري إبشتاين، أمس خارج منزل رئيس الوزراء في القدس. عار".

יצא המרצע מהשק: דגל הרשות הפלסטינית בהפגנת השמאל שמארגן אהוד ברק, שותפו של הפדופיל המורשע ג׳פרי אפשטיין, אתמול מחוץ לבית ראש הממשלה בירושלים. בושה וחרפה. pic.twitter.com/hsFcfG6OYS — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) July 19, 2020

بدوره، علق باراك على ادعاءات رئيس الوزراء بالقول: "نتنياهو واهم، مذعور ومرتبك، يلجأ للتحريض والأخبار الكاذبة، هؤلاء ليسوا فلسطينيين، هؤلاء شعب إسرائيل خرجوا للشوارع كونه لا يوجد لديهم خبز، ولا مال، ولا يوجد ديموقراطية، أخرج من هنا، واستعد لثلاث جلسات أسبوعيا في المحكمة اللوائية في القدس".

נתניהו הוזה. מבוהל ומבולבל פונה להסתה ופייק ניוז.

אלה לא הפלסטינים. זה עם ישראל שיוצא לרחובות. כי אין לחם, אין כסף, ואין דמוקרטיה.

צא לחל״ת. ותתכונן לשלושה דיונים בשבוע במחוזי בירושלים pic.twitter.com/tOz8vdQDyL — אהוד ברק (@barak_ehud) July 19, 2020

وشارك مساء أمس السبت آلاف الأشخاص في مظاهرة احتجاجية جديدة أمام منزل نتنياهو، استمرارا لاحتجاجات حاشدة تطالبه بالاستقالة على خلفية تحقيقات معه في قضايا فساد عدة وسياسته في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT + وكالات