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الحوثيون يعلنون وصول ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون وصول ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة
ABDULJABBAR ZEYAD
ناقلة وقود في ميناء الحديدة اليمني (صورة أرشيفية)
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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأحد عن وصول ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، مجددة اتهام التحالف العربي والمبعوث الأممي مارتين غريفيث بمنع وصول الناقلات للميناء.

وكتب يحيى شرف الدين نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين، عبر "تويتر": "تم وصول الناقلة Brizo المحملة بـ 80 ألفا و238 طنا من البنزين إلى غاطس ميناء الحديدة الساعة الرابعة فجر اليوم".

وأضاف أن الناقلة "وصلت بعد احتجاز لما يقرب من أربعة أشهر من قبل التحالف، مع استمرار القرصنة على باقي الناقلات برعاية الأمم المتحدة، ومباركة مبعوثها (مارتن غريفيث)".

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والسبت، حذرت جماعة "أنصار الله" من كارثة إنسانية بسبب قرب نفاد كميات المشتقات النفطية بالمخازن، حيث أن الاحتياج الفعلي من مادتي البنزين والديزل يصل إلى 10 ملايين و500 ألف لتر في اليوم الواحد.

واتهمت الجماعة على لسان مدير شركة النفط بصنعاء عمار الأضرعي التحالف العربي، بأنه يواصل احتجاز 20 سفينة نفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة.

ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي بالحديدة، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.

غير أن تلك الترتيبات توقفت في الوقت الحالي، بعد قيام الحوثيين بسحب الأموال التي تم جمعها، بشكل أحادي، ما ترتب عليه توقف دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، وفق تصريح لغريفيث في وقت سابق هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات

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