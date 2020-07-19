 
مباشر
عاجل
برلماني مصري: مجلس النواب يناقش اليوم إرسال قوات مصرية إلى ليبيا

عبر أكبر شاشة رقمية في السعودية.. "الصحة" تشكر أبطالها

أخبار العالم العربي

عبر أكبر شاشة رقمية في السعودية..
twitter/ @Amanatalriyadh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocfs

وجهت وزارة الصحة السعودية، الشكر لأبطالها عبر أكبر شاشة رقمية في المملكة، على طريق الملك عبدالعزيز بجدة.

وجاء ذلك، ضِمن رسائل الشكر والتقدير التي دأبت على توجيهها لمنسوبيها، على جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين.

وتضمنت لوحة الشكر الضخمة عبارات الشكر مع صور منسوبي الصحة من مختلف الكوادر.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، دأبت على إنتاج قصص ومقاطع فيديو تسلط الضوء على جهود منسوبيها في الميدان العملي، إضافة لبثها رسائل تحفيزية للموظفين والموظفات.

المصدر: sabq.org

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا