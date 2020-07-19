عبر أكبر شاشة رقمية في السعودية.. "الصحة" تشكر أبطالها

وجهت وزارة الصحة السعودية، الشكر لأبطالها عبر أكبر شاشة رقمية في المملكة، على طريق الملك عبدالعزيز بجدة.

وجاء ذلك، ضِمن رسائل الشكر والتقدير التي دأبت على توجيهها لمنسوبيها، على جهودهم في خدمة المواطنين والمقيمين.

وتضمنت لوحة الشكر الضخمة عبارات الشكر مع صور منسوبي الصحة من مختلف الكوادر.

يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية، دأبت على إنتاج قصص ومقاطع فيديو تسلط الضوء على جهود منسوبيها في الميدان العملي، إضافة لبثها رسائل تحفيزية للموظفين والموظفات.

المصدر: sabq.org