وزيرة الصحة المصرية: عقار ريدميسيفر المضاد لكورونا بحوالي 100 دولار.. وبروتوكولات علاجنا هي الأفضل

كشفت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أن بلادها حصلت على عقار ريدميسيفر المضاد لكورونا ونجحت في إنتاجه داخل مصر، وأن الوزارة تحصل على هذا العقار الناجع بحوالي 100 دولار.

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وقالت زايد إن برتوكول العلاج المصري المستخدم في علاج فيروس كورونا داخل مصر، يعد من أقوى بروتوكولات العلاج حول العالم، موضحة أن هناك دولا تأخرت عنا بشهر ونصف في إدخال بعض العقارات ضمن برتوكول العلاج منها عقار ديثكاميسون.

وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، أن مصر لديها كفاءات نجحت في مجال علاج البلازما واستطعنا أن نأخذ الأجسام المضادة، ونحقن بها المصابين بفيروس كورونا من الحالات الخطرة والحرجة، كما حلصنا على عقار ريدميسيفر ونجحنا في إنتاجه داخل مصر.

وأكملت وزيرة الصحة، أن الوزارة تحصل على هذا العقار الناجع ضد كورونا بحوالي 100 دولار، موضحة أن مصر لديها صناعة وطنية محترمة ولديها مسؤولية مجتمعية، قائلة: "بشكر شركة جلياد على موقفها من العالم أجمع".

وتابعت: "بالنسبة للقاح الإنجليزي، الشركة هناك قالت هتقوم بإنتاج 400 مليون علبة، إحنا حجزنا 30 مليون من اللقاح ده، ومنظمة الصحة العالمية قالت لازم يبقى فيه دولة في كل قارة عندها قدرة على إنتاج هذا اللقاح، وسيتم إتاحة حق التصنيع للعالم، فلازم على الأقل دولة أو دولتين في كل قارة تصنعهم، إحنا في مصر قدمنا ورق لأحد الشركات عشان تصنعه، وبكرة هروح الشركة دي ونراجع خطوط الإنتاج ونبدأ ندرب الناس".

المصدر:"مصراوي"