الأمم المتحدة وشركاؤها يرحبون بالاتفاق على انتخابات أرض الصومال

رحب المجتمع الدولي باتفاق الأحزاب السياسية في أرض الصومال على إجراء انتخابات هذا العام، لأول مرة منذ ما يقرب من 15 عاما لم تشهد خلالها أي انتخابات برلمانية.

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وأشاد بيان مشترك للأمم المتحدة وشركائها بالاتفاق بين الأحزاب السياسية في أرض الصومال يوم 12 يوليو على إجراء هذه الانتخابات، ودعا إلى تمثيل واسع النطاق، وخاصة للنساء والشباب.

وجاء في البيان: "تقدم هذه الاتفاقية التاريخية فرصا جديدة للتحضير للانتخابات وتتطلب من لجنة الانتخابات تقديم جدول فني في غضون 14 يوما بدءا من 12 يوليو 2020".

وتم انتخاب مجلس النواب في أرض الصومال الحالي في عام 2005، وفشلت محاولات عدة لإجراء انتخابات في السنوات اللاحقة مما أثار انتقادات حادة من المجتمع الدولي. وكان آخر موعد لإجراء الانتخابات في أكتوبر 2018، ولكن تم تأجيلها إلى مارس 2021.

وقال الشركاء الدوليون الذين لبلدانهم سفارات في الصومال "المجتمع الدولي يشيد بشدة بتقدم أرض الصومال نحو الانتخابات ومستعد لدعم العملية الانتخابية فيها، بما في ذلك حماية حصة النساء والأقليات".

وكانت أرض الصومال قد أعلنت استقلالها عن الصومال في مايو 1991 لكنها لم تحصل منذ ذلك الحين على اعتراف من المجتمع الدولي.

المصدر: alsomai.net