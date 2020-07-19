السفير الإيراني: أرسلنا طنا من المساعدات الطبية برفقة ظريف إلى العراق

أعلن السفير الإيراني في العراق، إيرج مسجدي، اليوم الأحد، إرسال بلاده طنا من المساعدات والمعدات الطبية إلى العراق لمكافحة فيروس كورونا.



وقال مسجدي في تصريح صحفي من مطار بغداد خلال استقبال وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف، إن "ايران أرسلت مع ظريف طنا من المساعدات الطبية والصحية إلى العراق لمواجهة كورونا".



وأضاف "نأمل أن يتمكن العالم التخلص وبسرعة من هذه الجائحة التي تضرب جميع شعوب العالم وخاصة عن الشعبين الإيراني والعراقي".

وأشار مسجدي إلى "وجود تعاون جيد بين وزارتي الخارجية الإيرانية والعراقية في مجال مكافحة كورونا وكذلك في المجالات الطبية والصحية الأخرى".

ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره العراقي ورؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان.



المصدر: RT