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الصومال تعلن القبض على مسلحين من تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

الصومال تعلن القبض على مسلحين من تنظيم
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كشفت الشرطة في إقليم بري بولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال يوم أمس السبت، عن اعتقال عناصر من تنظيم "داعش" أثناء عمليات أمنية.

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وذكر بيان أصدرته قيادة الشرطة في الإقليم، أن المعتقلين يخضعون للتحقيق، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل عن هويات المعتقلين وعددهم وجنسياتهم وما إذا كانوا من العناصر المحلية أم من الفارين من سوريا والعراق.

يذكر أن إدارة بونتلاند تحتجز في سجونها كثيرا من المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية خاصة في مدينة "بوصاصو" مركز إقليم بري بالولاية.

ويتمركز المسلحون التابعون لتنظيم "داعش" وعناصر حركة "الشباب" الموالية لتنظيم القاعدة في مرتفعات غل غلا الوعرة في الولاية.

المصدر:asomal.net

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