وزير الصحة الأردني يكشف سبب استمرار الحظر الليلي

قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن سبب الاستمرار في تطبيق الحظر الليلي يعود لحرص السلطات على تحديد المصابين بالفيروس والمخالطين لهم.

وقال جابر خلال استضافته عبر قناة المملكة إنه "لا قدر الله، إذا أقيمت سهرة من سهرات منتصف الليل وأصيب أحد الأشخاص، فسيكون من الصعب تحديد المخالطين وضبطهم".

وأضاف: "سهيرة الليل للساعة وحدة وثنتين ما بفسدوا على بعض".

وبيّن الوزير الأردني أن حظر التجول الليلي وحده كفيل بأن يذكّر الأردنيين بالوباء بعد فتح كافة القطاعات.

المصدر: وسائل إعلام أردنية