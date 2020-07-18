رئيس هيئة الانتخابات في مصر: مجلس الشيوخ في بلادنا ليس بدعة

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، على أن وجود مجلس الشيوخ في مصر، "ليس بدعة"، وأن جميع الدول فيها غرفتان، "النواب والشيوخ".

وأشار خلال لقاء لبرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية "ON E"، السبت، أن "وجود مجلس الشيوخ إثراء للديمقراطية"، موضحا أن "المجلس يراجع القوانين مرة أخرى والمعاهدات الدولية".

وشدد على أن "وجود الشيوخ بجوار مجلس النواب له أهمية وضرورة في مصر، وأطالب الشباب بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي سواء مصوتين أو مرشحين".

وفي السياق، أكد إبراهيم، على أن "لجان متابعة سير العملية الانتخابية في المحاكم الابتدائية على مستوى مصر، أغلقت باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الساعة الثانية من ظهر السبت".

وأشار إلى أن "حصيلة المترشحين للـ8 أيام وصلت إلى 912 مرشحا، ويشمل العدد المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معا".

وأضاف، أن "لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح".

المصدر: "الشروق" المصرية