التحرير الفلسطينية: التصريحات الأمريكية للإبقاء على دولة فلسطينية جاءت نتيجة ضغط المجتمع الدولي

علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، على واشنطن الأخيرة والتي دعت فيها بالإبقاء على فرص لإقامة دولة فلسطينية حية.

وقال رأفت، إن التصريحات الأمريكية الأخيرة التي دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالإبقاء على فرص إقامة دولة فلسطينية حية، جاءت نتيجة رفض المجتمع الدولي لمخطط الضم الإسرائيلي الذي يبتلع الضفة الغربية ويقضي على حل الدولتين في خرق صارخ لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن ازدياد الضغط الدولي على الولايات المتحدة وإسرائيل يوقف تلك المخططات، مشيرا إلى وجود تحرك من قبل روسيا والأمين العام للأمم المتحدة لدعوة أعضاء اللجنة الرباعية للاجتماع من أجل التباحث بهذا الشأن، والعمل من أجل تسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضح رأفت أن عدم إقدام إسرائيل على الضم ما هو إلا مناورة لخداع المجتمع الدولي، والتباين الموجود داخل الحكومة الإسرائيلية فقط على آلية تنفيذ الضم، مبينا أن الإجراءات اليومية من هدم للمنازل والمؤسسات وتجريف المزارع الفلسطينية وبناء مستوطنات جديدة في سائر أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، يشكل مقدمة للضم، كما تم ضم القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري بدعم واعتراف من الإدارة الأمريكية الحالية.

ولفت إلى أن مشروع القانون الأخير الذي قدمته كتلة اليمين الإسرائيلي للكنيست من أجل فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستعمرات الاستيطانية في الضفة الغربية، يهدف لمنع الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة التي تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد رأفت أن أي إجراء للضم ستقوم به تل أبيب سيواجهه الشعب الفلسطيني بكل أشكال المقاومة السلمية، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ستواصل مساعيها السياسية في الأروقة الدولية والمؤسسات الدولية من أجل التصدي للإجراءات الإسرائيلية المدعومة أمريكيا.

المصدر: وكالة "وفا"