الصحة المصرية: تسجيل 698 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و63 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، تسجيل 698 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و63 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 87172 إصابة، فيما بلغت حصيلة الضحايا 4251 حالة.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 27868 وخروجهم من المستشفيات، عقب تسجيل شفاء 566 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، تسجيل 68 وفاة و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات مصر، وتتابع الموقف أولا بأول، كما تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT