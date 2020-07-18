الإمارات.. توقيف عصابة احترفت تقليد قطع ذهبية وبيعها (صورة)

أوقفت شرطة الشارقة بالإمارات العربية 8 أشخاص من جنسيات آسيوية، بعد قيامهم بعمليات احتيال من خلال بيع قطع ذهبية اتضح لاحقا أنها مقلدة.

وأوضحت شرطة الإمارة أن رجال الأمن تلقوا بلاغين متشابهين في الأسلوب الإجرامي، وطريقة الإيقاع بالضحايا والنصب عليهم، وعلى الفور قام رجال التحريات والمباحث الجنائية بالتعامل مع البلاغين.

وبعد البحث والتحري، تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على أحد الجناة، وبتفتيش المركبة التي كان يقودها عثروا بداخلها على صندوقين يحتويان على معادن ذهبية مقلدة، ومعادن أخرى بأنواع مختلفة، وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بأنها تعود إليه ولمجموعة أخرى من شركائه، ليتم ضبطهم جميعا بعدها وتحويلهم إلى النيابة العامة بالشارقة.

وحذر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، المواطنين من الوقوع في حيل أفراد عصابات يبيعون الوهم من أجل كسب مادي غير مشروع، مؤكدا أن شرطة الشارقة لن تدخر جهدا في الحفاظ على الأمن.

المصدر: وسائل إعلام أماراتية