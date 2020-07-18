ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدرس فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

أفاد بيان مشترك لزعماء ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، بأن هذه البلدان مستعدة لدراسة إمكانية فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا.

إقرأ المزيد

وصدر البيان المشترك اليوم السبت عن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضح البيان أن العقوبات المحتملة ستفرض على منتهكي الحظر برا، أو عبر البحر والجو.

وأضاف: "نحث جميع الأطراف الخارجية على إنهاء تدخلها المتزايد في ليبيا، واحترام حظر السلاح الذي أقره مجلس الأمن بشكل كامل".

المصدر: وكالات