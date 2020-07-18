المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه السيسي

قال عبد الكريم العرفي، الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا، إن "قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار العرفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "ten"، مساء اليوم السبت، إلى أن لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الخميس مع قبائل ومشايخ ليبيا، تضمن رسائل كثيرة.

ولفت العرفي إلى أن حديث الرئيس السيسي إن تدخل القوات المصرية سيكون بطلب من القوات الليبية، وخروجها سيكون بأمر منها، قد طمأن الليبيين.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT