الحكومة الفلسطينية تعلن استمرار العمل بإجراءات الإغلاق لأسبوع

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، استمرار توقف الحركة ما بين محافظات الضفة لمدة أسبوع، مع استمرار الحركة التجارية.

وشدد ملحم في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، على إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي، لافتا إلى أن "الحركة ستتوقف يوميا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا لمدة أسبوع."

في المقابل، سيسمح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على أن تلتزم بالبروتركول الصحي، فيما يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والمهرجانات، وأي تجمعات في جميع المحافظات.

وكانت وزارة الصحة أفادت اليوم السبت بتسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات النشطة في فلسطين إلى 7759.

وأوضحت الصحة في تقريرها، أنه تم تسجيل حالتي وفاة منذ الصباح، في بيت كاحل بمحافظة الخليل، والعيزرية، ما يرفع حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس في فلسطين إلى 58.

المصدر: "وفا"