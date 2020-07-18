الحوثيون يهاجمون غريفيث: بات جزءا من المشكلة!

شنت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم السبت هجوما لاذعا على المبعوث الأممي مارتن غريفيث، متهمة إياه بالمساهمة في إطالة أمد الحرب في اليمن، والاصطفاف مع التحالف العربي.

وكتب الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام عبر "تويتر" عن غريفيث أن "من حديثه الأخير (الذي لم يحدده) يتضح أن مبعوث الأمم المتحدة قد انفصل عن مهمته، وما تتطلب من حيادية وإنصاف، وبات منخرطا مع قوى العدوان (التسمية التي يطلقها الحوثيون على التحالف العربي) على اليمن، متبنيا موقفهم بشكل كامل".

واتهم المسؤول الحوثي غريفيث بأنه "يساهم بذلك في إطالة الحرب العدوانية العبثية، ويغطي على آثار الحصار الظالم"، معتبرا أن "هذا التعاطي السلبي يجعل من صاحبه جزءا من المشكلة".

من حديثه الأخير يتضح أن مبعوث الأمم المتحدة قد انفصل عن مهمته وما تتطلب من حياديةوإنصاف وبات منخرطا مع قوى العدوان على اليمن متبنيا أطروحتهم بشكل كامل وهو بذلك يساهم في إطالة الحرب العدوانية العبثية ويغطي على آثار الحصار الظالم،وهذا التعاطي السلبي يجعل من صاحبه جزءا من المشكلة — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 18, 2020

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من جهته، قال عضو الوفد المفاوض للحوثيين عبد المجيد حنش اليوم السبت، إن المبعوث الأممي منذ 3 سنوات لم يحقق أي شيء خلال مهمته، وأنه "يسعى لإرضاء العدوان كي يستمر في منصبه".

ونقل موقع "المسيرة" عن حنش قوله إن الأمم المتحدة فشلت فشلا ذريعا في اليمن، وأن غيابها "ساهم في استمرار الجرائم بحق شعبنا من قبل تحالف العدوان"، وإننا "لا نعول على دور للأمم المتحدة في إيجاد حل للعدوان والحصار على اليمن".

ولفت المسؤول إلى أن "عندما يقصف اليمنيون بدم بارد لا نسمع من المبعوث إلا أنه متوتر وقلق، وفي عمليات مأرب نسمع إدانته ومواقفه الصارمة إلى جانب العدوان والمرتزقة".

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وكان غريفيث قد قال في حديث لموقع "أخبار الأمم المتحدة" الخميس إن استمرار الهجوم على مأرب أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي لتقويض احتمالات الوصول الى سلام في اليمن.

كما ذكر غريفيث أن جماعة "أنصار الله" سحبت بشكل أحادي الأموال التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، والتي كانت تودع في حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية، مما أدى إلى تعليق هذه الترتيبات المنبثقة عن الاتفاق بين الحكومة والحوثيين الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة.

المصدر: RT