ليبيا.. تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء التفشي

أعلن المركزي الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية للفيروس منذ بدء انتشاره في مارس.

وقال المركز في بيان إنه تسلم 936 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، لتظهر سلبية 849 عينة بينها خمس حالات شفاء، وإيجابية 87 عينة موزعة بواقع 53 حالة جديدة و34 حالة لمخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز على كل من طرابلس، ومصراتة، وزليتن، وسبها.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا إلى 1791 إصابة، بينها 1358 حالة نشطة، و385 حالة شفاء، و48 حالة وفاة.

المصدر: "المركزي الليبي لمكافحة الأمراض"