في "يوم النزيل".. مسؤولة عربية رفيعة تدعو إلى تهذيب السجناء بدلا من تعذيبهم

قالت عائشة موسى، عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إن السجون ليست مكانا للتعذيب بقدر ما هي محافل للتهذيب والتدريب، مؤكدة حرص الدولة على تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وجاءت تصريحات موسى خلال كلمتها اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للنزيل، إذ شددت على أن "الدولة تبذل جهودا مقدرة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية والارتقاء بواقعها لمواكبة التقدم الذي تحقق على مستوى العالم، سواء على مستوى المفاهيم المتعلقة بالسياسات العقابية والإصلاحية وأهدافها، أو على مستوى البنى الهيكلية للمؤسسات المعنية".

وأكدت موسى على ضرورة رعاية السجناء والعمل من أجل إعادة إصلاح وبناء شخصية النزيل ومساعدته على التكيف مع المجتمع بعد الإفراج عنه، والعمل على إزالة النتائج السلبية التي تقع على أسرته.

المصدر: "سونا"