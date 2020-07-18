اليمن.. تظاهرة مليونية تحت شعار "المجلس الانتقالي يمثلنا واتفاق الرياض مطلبنا"

خرج أهالي حضرموت، صباح اليوم السبت، في حشود جماهيرية عارمة إلى مدينة المكلا عاصمة المحافظة، للمشاركة في تظاهرة كبرى احتضنتها ساحة الحرية وسط المدينة.

وشارك في التظاهرة التي دعت لها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي وفود من كافة مديريات محافظة حضرموت تحت شعار "المجلس الانتقالي يمثلنا واتفاق الرياض مطلبنا".

وشهدت مديرية طور الباحة "الصبيحة" تظاهرة حاشدة نظمتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية لتأييد الإدارة الذاتية والوقوف أمام تردي الأوضاع الخدمية في المديرية.

وجابت التظاهرة شوارع المديرية، كما حمل المتظاهرون لافتات تعبر عن تأييدهم للمجلس الانتقالي ولإعلان الإدارة الذاتية.

وقال المجلس الانتقالي الجنوبي، إن اللجنة الصحية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية لمليونية "المجلس الانتقالي يمثلنا، واتفاق الرياض مطلبنا"، اتخذت تدابير احترازية عالية لحماية المشاركين في التظاهرة من فيروس كورونا.

وأفاد المجلس بأن أعضاء اللجنة الصحية عملوا على توفير متطلبات السلامة للحشود من كمامات وقفازات.

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وفود الجماهير الحضرمية تستعد للزحف إلى عاصمة المحافظة المكلا للمشاركة في مليونية دعا لتنظيمها المجلس الانتقالي الجنوبي.#south24pic.twitter.com/feIyOcufZX — South24 (@South24_net) July 18, 2020

المصدر: RT