سوريا.. رفع الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل

رفعت وزارة الصحة السورية الحجر الصحي عن بلدة جديدة الفضل بعد نحو شهر على فرضه فيها.



وأوضحت الوزارة أن رفع الحجر جاء بعد "إجراء مسوحات طبية واسعة لمعرفة وضع الفيروس في البلدة ظهرت نتائجها سلبية".

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وكان محافظ القنيطرة طارق كريشاتي قال في تصريح لـ RT أمس إن رفع الحجر عن البلدة رهن بنتائج المسوحات التي تم سحبها مؤخرا من البلدة.

وكان الوضع الإنساني المتردي في البلدة مثار جدل وانتقادات ومطالبات برفع الحجر الذي فرضته وزارة الصحة منذ الـ 20 من الشهر الماضي، خاصة أن معظم القاطنين فيها تأثروا بشكل مباشر من فرض الحجر إذ توقفت أعمالهم، وسط تقلص الإعانات والمساعدات الداخلة إلى البلدة.

المصدر: RT