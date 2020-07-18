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موسكو: حصلنا على تأكيد خطي من حكومة الوفاق الليبية بقرب الإفراج عن مواطنينا

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موسكو: حصلنا على تأكيد خطي من حكومة الوفاق الليبية بقرب الإفراج عن مواطنينا
Sputnik Vitaly Belousov
وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم حصولها على تأكيدات خطية من حكومة الوفاق في ليبيا بأن مسألة الإفراج عن المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس سيتم حلها قريبا.

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جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حول مصير المواطنين الروسيين المحتجزين في طرابلس منذ أكثر من عام، مكسيم شوغالي وسامر سعيفان، اللذين اتهمتهما حكومة الوفاق الليبية بالتجسس وممارسة أنشطة مضرة بأمن الدولة.

وقال البيان: "نتيجة جهودنا المتواصلة، تلقينا مؤخرا تأكيدات خطية من (وزير الخارجية في) حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة على أن مشكلة مواطنينا ستتم تسويتها في المستقبل القريب".

المصدر: "تاس"

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