رئيس الحكومة الجزائرية يوضح أسباب وضع اقتصادي "غير مسبوق" تواجهه البلاد

صرح الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد اليوم السبت، بأن البلاد تواجه وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق، مبينا أهم أسبابه.

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وأوضح جراد خلال انطلاق أعمال لقاء بالشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لإنشاء لجنة تقييم انعكاسات وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، أنه من أسباب هذا الوضع الأزمة الهيكلية الموروثة من الحكومات السابقة وأزمة تهاوي عائدات النفط، إضافة إلى أزمة كوفيد-19.

وأشار الوزير الأول إلى أن التدابير المتخذة لكبح انتشار الفيروس، ألحقت أضرارا كبيرة بالتجارة والفنادق والأشغال العمومية والبناء.

وأكد جراد حرص الحكومة على أن تؤدي دورها كاملا في مكافحة هذا الوباء، وتجدد التزامها بحماية مناصب الشغل والطاقات الإنتاجية الوطنية من خلال حماية العمال والمؤسسات الخاصة والعمومية في الأوقات الصعبة.

المصدر: "النهار أونلاين"