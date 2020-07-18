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وزارة الصحة السورية: دمشق هي الأعلى بحالات كورونا النشطة

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وزارة الصحة السورية: دمشق هي الأعلى بحالات كورونا النشطة
Reuters Yamam Al Shaar
وزارة الصحة السورية: دمشق هي الأعلى بحالات كورونا النشطة
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أظهرت إحصاءات رسمية أن معظم الإصابات بفيروس كورونا في سوريا تتركز في العاصمة دمشق.

وأوضحت وزارة الصحة في إيجاز عن توزع الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد حتى يوم أمس الجمعة أن 162 إصابة تم تسجيلها في دمشق، تليها محافظة ريف دمشق بـ 75 إصابة ثم القنيطرة بـ 29 إصابة ومثلها في حلب وعشر إصابات في كل من حماة واللاذقية، و6 إصابات في درعا و4 في السويداء، بينما لم يسجل في طرطوس وحمص سوى إصابة واحدة في كل منهما.
وتلك الإصابات هي التي ما زالت نشطة في البلاد التي تم تسجيل 496 إصابة فيها حتى يوم أمس الجمعة.

أسامة يونس - دمشق

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