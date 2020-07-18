شركة موريتانية تنفي صلتها بمحاولة تهريب أموال على متن سفينة تركية

على خلفية إحباط محاولة سفينة تركية تهريب 1,4 مليون دولار من موريتانيا، ذكرت شركة "ألفا سيرفس" أنها لا تملك السفينة التي أوقفتها قوى الأمن وأنها سفينة مستأجرة للاستخدام في الصيد.

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وقالت الشركة في رسالة رد على تقرير صحفي ربطها بالسفينة الموقوفة في المياه الموريتانية يوم الخميس، إن السفينة "ليست ملكا لشركة ألفا سيرفس، وإنما هي سفينة مستأجرة وقانونيا لا تتحمل الشركة أي مسؤولية حيال ما يوجد على متنها".

وأكدت الشركة، المختصة في صناعة دقيق وزيت السمك، والمملوكة من رجل أعمال غاني معروف يقيم منذ فترة طويلة في موريتانيا، أنها "تتمتع بسمعة جيدة لدى جميع الفاعلين في قطاع الصيد"، وأنها "معروفة باحترامها الصارم للقوانين".

وأوضحت الشركة في رسالتها أن "التحقيق لا يزال مستمرا مع المتورطين في العملية، وشركة ألفا سيرفس ليست من ضمنهم".

المصدر: "صحراء ميديا"