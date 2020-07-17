مصر.. ترحيب أزهري وبرلماني بتعديل قانون بيت الزكاة

رحب البرلمان المصري والأزهر، بتقرير اللجنة المشتركة من الشؤون الدينية والأوقاف بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014، لبيت الزكاة التابع للأزهر.

وأكد مسؤول بالأزهر الشريف، رفض الإفصاح عن اسمه، أن "تعديل قانون بيت الزكاة يشكل طفرة كبيرة في أعمال البيت ويخفف عنه أعباء كثيرة ويوفر الأموال لخدمة ومساعدة الفقراء ومستحقي الزكاة".

بدوره، رحب اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، بمشروع قانون إعفاء بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف من ضريبة القيمة المضافة، والذي سيناقش الأحد المقبل بمجلس النواب.

وقال الجندي، إن "الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعي وصولا لحياة كريمة".

وأضاف: "بيت الزكاة والصدقات الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري خاضع لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والمنشأ وفقا للقانون رقم 123 عام 2014، يهدف إلى صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا وإلى تنمية أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية وصرفها في أعمال الخير، وتتكون موارده من أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثماري لأموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه".

وأكد أنه في هذا الإطار "حرص مشروع القانون المعروض على أن يتمتع بيت الزكاة والصدقات ببعض الإعفاءات الضريبية التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي توخاها ومن ثم فقد رؤي تمتع البيت بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والتي لا يجوز الإعفاء منها إلا بالنص عليها صراحة، وذلك على النحو الذي يستلزمه المشرع بنص المادة 29 من القانون رقم 67 لعام 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT