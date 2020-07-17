اعتصام أمام الجامعة الأمريكية ببيروت عقب استغنائها عن مئات الموظفين

نظم المئات من موظفي الجامعة الأمريكية في بيروت اعتصاما اليوم الجمعة، أمام المبنى الرئيسي بعد صدور قرار بالاستغناء عن المئات من موظفي مستشفى الجامعة.

وأبلغت الجامعة الأمريكية في بيروت، نحو 700 من موظفيها في المستشفى، قرار الاستغناء عنهم، بعدما أجرت تسوية لهم في وزارة العمل ونقابة الموظفين في الجامعة.

Massive lay offs at AUBMC in #Lebanon - this man (father of 4) just lost his job, just like over 400 employees today.



He collapsed and started crying on live Tv.



How much more pain can we take in Lebanon?? .. how much more .. pic.twitter.com/KEfqH2a5R4 — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) July 17, 2020

وأعلنت المؤسسة التربوية، عن عزمها الاستغناء عن 25% من موظفيها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وأكدت مصادر إعلامية أن قوى الأمن حضرت إلى محيط المستشفى خوفا من حصول رد فعل من الموظفين، خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.

المصدر: "وكالات"