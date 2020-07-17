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اعتصام أمام الجامعة الأمريكية ببيروت عقب استغنائها عن مئات الموظفين

أخبار العالم العربي

اعتصام أمام الجامعة الأمريكية ببيروت عقب استغنائها عن مئات الموظفين
Reuters MOHAMED AZAKIR
جانب من المحتجين أمام الجامعةالأمريكية ببيروت
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نظم المئات من موظفي الجامعة الأمريكية في بيروت اعتصاما اليوم الجمعة، أمام المبنى الرئيسي بعد صدور قرار بالاستغناء عن المئات من موظفي مستشفى الجامعة.

وأبلغت الجامعة الأمريكية في بيروت، نحو 700 من موظفيها في المستشفى، قرار الاستغناء عنهم، بعدما أجرت تسوية لهم في وزارة العمل ونقابة الموظفين في الجامعة.

وأعلنت المؤسسة التربوية، عن عزمها الاستغناء عن 25% من موظفيها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.

وأكدت مصادر إعلامية أن قوى الأمن حضرت إلى محيط المستشفى خوفا من حصول رد فعل من الموظفين، خصوصا في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون.

المصدر: "وكالات"

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