نقابة الأطباء العراقية تستنكر فتح المولات وإبقاء العيادات مغلقة

استنكرت نقابة الأطباء في العراق، قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باستمرار غلق العيادات الخاصة والمجمعات الطبية، وفي المقابل إعادة افتتاح المولات والمراكز التجارية.

وقالت النقابة، في بيان صحفي لها اليوم: "في الوقت الذي ما تزال فيه نسب الإصابة تسجل مستويات عالية تتجاوز الألفي إصابة يوميا، عمدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إلى اتخاذ سلسلة قرارات لتخفيف الإجراءت الوقائية ضد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ومنها السماح بفتح المولات واستئناف الرحلات الجوية".

وانتقدت النقابة، "ضعف الإجراءت الحكومية في تطبيق الأنظمة، بما يتعلق بالحد من العدوى مثل منع الاختلاط في المحلات والأسواق والمقاهي وغيرها من أماكن التجمعات، بالإضافة إلى الاكتظاظ الشديد في العديد من دوائر الدولة ومؤسساتها".

وأضافت، أن "كل ذلك بنظر اللجنة لا يعد خطرا يهدد المواطنين، ولكنها في نفس الوقت وضمن نفس البيان مددت إغلاق عيادات الأطباء الخاصة ومجمعاتهم عشرة أيام اضافية".

المصدر: RT