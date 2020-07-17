مصر.. الرقابة الإدارية تكشف حقيقة التحفظ على 13 مليار جنيه بالإسماعيلية

ناشدت الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الجمعة، المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة.

وطالبت في بيان لها، المواقع الإعلامية، "عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون".

وأضافت: "أن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية أعمال أخرى".

وجاء البيان، في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا، ومنها "نشر خبر كاذب عن ضبط كبير مفتشي التموين بمحافظة الإسماعيلية والتحفظ على مبلغ 13 مليار جنيه".

وتوعدت الهيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر تلك "الأخبار الكاذبة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT