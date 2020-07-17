جمع عشرات العينات من مخالطي مصاب جبل المريخ بالأردن  

قال نذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة بالأردن، الجمعة، إن فرق التقصي الوبائي سحبت عشرات العينات لمخالطي مصاب بفيروس كورونا المستجد في عمان.

وذكر أنه تم القيام بذلك للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

والحديث يجري عن إصابة محلية بالفيروس سجلت في جبل المريخ في عمان.

وأضاف الناطق، أنه تم سحب عشرات الأعداد من الفحوص المخبرية، والمسحات الأنفية البلعومية، وهذا العدد قابل للزيادة اعتمادا على ما يدليه المخالطون.

وأوضح عبيدات، أنه "لا بد من أخذ عينات أخرى بعد أسبوع وبعد أسبوعين، حتى يتم التأكد من أن المخالطين غير مصابين"، مضيفا أن "نتائج الفحص المخبري تحتاج لنحو 24 ساعة للظهور".

ونوه عبيدات، بأن فرق التقصي الوبائي حددت عدد المخالطين للحالة المصابة في منطقة جبل المريخ.

وقال إن إنتاج اللقاح لفيروس كورونا "بات ضرورة في ظل انتشاره عالميا"، مشيرا إلى أن "موضوع كسب الوقت حالما توفر اللقاح هو استراتيجية جيدة" يتبعها الأردن.

المصدر: موقع خبرني