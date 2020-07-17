المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء استعمال منشآتها كمواقع حربية

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قلقها الشديد إزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية، ما من شأنه أن "يشعل حربا ويتسبب في دمار منشآت النفط والغاز"، حسب بيان لها.

وأضاف البيان أن المؤسسة تدين تمركز "المرتزقة" في المنشآت النفطية وفي ميناء السدرة، وتطالب بانسحابهم فورا، كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إرسال مراقبين للإشراف على عملية إنهاء الوجود العسكري هناك.

وأوضحت المؤسسة أنها تراقب الأوضاع عن كثب في منشآتها وتوثق الأنشطة غير القانونية التي تحدث داخلها، و"لن تتردد في ملاحقة كل من يضر بمصدر الدخل الوحيد في ليبيا قضائيا".

ودعت المؤسسة جميع الليبيين للعمل من أجل "منع استخدام المنشآت النفطية كورقة مساومة سياسية من قبل الجماعات المسلحة، وهذا يتطلب وجود قوة أمنية محترفة ومستقلة لحماية حقول النفط، تكون قادرة على مقاومة الضغط الذي تمارسه الجماعات المسلحة".

المصدر: "فيسبوك"