محافظ القنيطرة لـ RT: ننتظر نتائج مسحات كورونا لحسم وضع الحجر في بلدة "جديدة الفضل"
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قال محافظ القنيطرة السورية طارق كريشاني إن رفع الحجر عن بلدة "جديدة الفضل" في ريف دمشق، رهن بنتائج المسحات التي أخذت لـ 100 عينة عشوائية
وفي تصريحات لـ RT تحدث كريشاني عن الأسباب التي أدت إلى إطالة أمد الحجر الذي فرضته وزارة الصحة على المنطقة منذ 20 الشهر الماضي، وعن خصوصية البلدة التي جعلتها مثار جدل واسع في البلاد، خاصة أن المعلومات الواردة من البلدة أكدت أن أهاليها يعانون أوضاعا إنسانية قاسية، وصلت حد الجوع.
المصدر:RT