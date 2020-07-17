عقيلة صالح في الجزائر السبت لبحث الأزمة الليبية مع تبون

يزور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الجزائر غدا السبت، تلبية لدعوة وجهها له الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقا لما نقلته وسائل إعلام ليبية وجزائرية.

ونقل موقع "أخبار ليبيا" عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، قوله إن الزيارة تستغرق يومين يناقش خلالها عقيلة صالح مع الرئيس عبد المجيد تبون مستجدات الوضع على الساحة الليبية ودور الجزائر في حل الأزمة.

ومن المرتقب أن يتم خلال الزيارة بحسب الصافي مناقشة نتائج الزيارات التي أجراها رئيس مجلس النواب لعدد من العواصم بغية إنجاح المساعي الرامية لحل الأزمة الليبية دون تدخلات خارجية.

وأشارت صحيفة "الخبر" الجزائرية إلى أن عقيلة صالح سيلتقي أيضا وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، ورئيس البرلمان سليمان شنين.

وتعد زيارة عقيلة صالح إلى الجزائر، الثانية له في ظرف شهر، بعد زيارة أخيرة له تمت في 13 يونيو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام ليبية وجزائرية