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مصرع مصري في الكويت جراء لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي

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مصرع مصري في الكويت جراء لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي
Reuters
ألغام أرضية
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أعلن مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت وفاة مواطنه ويدعى إبراهيم رجب محمد إبراهيم عن عمر ناهز 32 عاما إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الغزو العراقي.

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وقال المكتب في بيان له وفقا لوزارة القوى العاملة المصرية، إن المواطن متزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن  في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية، وقد أظهر تقرير الوفاة أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي في الجهة السفلية من الجسد، ما أدى إلى إصابات مميتة في منطقة البطن والقدم، أودى بحياته وأن اللغم من مخلفات الغزو العراقي.

وأكد المكتب أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع مع المكتب المستحقات التأمينية للمواطن المصري في السالمية بالكويت، حيث تم التواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، بالتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات الدفن بمسقط رأسه.

وتواصلت الوزارة مع مسؤول الشركة في الكويت التي كان يعمل بها المواطن المصري لإتمام صرف المستحقات التأمينية.

المصدر: اليوم السابع

 

 

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