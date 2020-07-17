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التلفزيون السوداني ينشر خريطة بدون "حلايب وشلاتين" ويقدم اعتذاره للمواطنين (صورة)

أخبار العالم العربي

التلفزيون السوداني ينشر خريطة بدون
Reuters
السودان
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قدم مدير الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان كافي البابو كافي اعتذاره للشعب السوداني بسبب عرض خريطة السودان بدون ظهور مثلث حلايب.

التلفزيون السوداني ينشر خريطة بدون التلفيزيون السوداني لحظة عرض الخريطة
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وقال إنه لاحظ ذلك أثناء بث تقرير على الهواء مباشرة وقام لحظتها بإغلاق التقرير أي عدم بثه في أي نشرة لاحقة واستدعى المحرر الذي أعد التقرير وتمت مواجهته بهذا الخطأ.

وأكد كافي أنه تمت مناقشة ذلك الخطأ ضمن أخطاء أخرى في الاجتماع اليومي الذي يعقد عقب انتهاء عرض أحداث اليوم، ووعد بأنه ستتم المحاسبة والالتزام بعرض الخريطة الصحيحة للسودان وهي مكتملة بمثلث حلايب مؤكدا أن حلايب سودانية، حسب قوله.

وكان تلفزيون السودان القومي قد عرض خلال تقرير له حول "سد النهضة" في نشرة أخبار التاسعة الرئيسة أمس الخميس، خريطة السودان بدون مثلث "حلايب وشلاتين" المتنازع عليه مع مصر.

المصدر: الراكوبة+ RT

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