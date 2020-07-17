فرنسا: سنقدم مساعدات ومستلزمات طبية لإقليم كردستان العراق

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، أن بلاده ستقدم مساعدات ومستلزمات طبية إلى إقليم كردستان العراق لمكافحة فيروس كورونا.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، إن بلاده "أبدت السند والتعاطف مع إقليم كردستان في الأوقات الصعبة، وإنها ستقدم مساعدات ومستلزمات طبية للإقليم في الأيام المقبلة، ومنها مساعدات إلى مستشفى حلبجة".

وأشاد لودريان بالدور الكبير للإقليم في مساعدة النازحين واللاجئين، وأكد أن "فرنسا قدمت مشاريع للنازحين في الإقليم، كما أنها ستقدم مشروعا للمياه في دهوك بمساعدة من ألمانيا".

من جهته قال رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، إن "كردستان لن ينسى دعم فرنسا، وإن لودريان كان دوما صديقا مساهما لتطوير العلاقات بين فرنسا والإقليم، وزيارته هذه مهمة".

وأشار بارزاني إلى أن "فرنسا داعمة لهذه الحقوق، كما أن لفرنسا دورا مهما في الحرب ضد تنظيم داعش".

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق أنه "بإمكان الشركات الفرنسية الاستثمار في الإقليم".



المصدر: RT