جنبلاط يكرم السفير الروسي في لبنان بمناسبة قرب انتهاء مهامه

كرم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، الوزير والنائب السابق، وليد جنبلاط، سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسبيكين بمناسبة قرب انتهاء مهامه.

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واستقبل جنبلاط السفير الروسي في دارته بكليمنصو مساء أمس، في حضور زوجته السيدة نورا جنبلاط وعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي والنائبة السابقة نايلة تويني.



وقدم جنبلاط، بحسب بيان عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي للسفير زاسبيكين، ميدالية كمال جنبلاط، تكريما له بمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.

المصدر: "الوكالة الوطنية"