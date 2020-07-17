المسماري: مصراتة ومعيتيقة والوطية تحت رصدنا

قال المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري، إن تركيا كانت تنوي خلال مناوراتها البحرية استغلال السفن التركية لإطلاق طائرات مسيرة إلى مناطق شرق ليبيا.

ورأى المسماري في حوار تلفزيوني، أن مناورات مصر البحرية "حسم 2020"، أجبرت الأتراك على إلغاء مناورات بحرية، قال إن أنقرة كانت تريد استغلالها لإطلاق طائرات مسيرة نحو ليبيا، في محاولة بتدابير كبيرة "للوصول الى مناطق القوات المسلحة في شرق ليبيا".

وأشار المتحدث العسكري الليبي الى أن الجيش وجه رسائل "للمتفرجين" في الخارج والداخل، مفادها أنه يرصد جيدا مصراتة ومطار معيتيقة وقاعدة عقبة بن نافع "الوطية".

وأعلن المسماري كذلك أن تركيا تحاول إيجاد قاعدة ربط وقاعدة انطلاق بين "الإرهاب في تونس وفي ليبيا من خلال الوطية مستفيدة من حجم هذه القاعدة ومن ميناء زوارة الذي يبعد 50 كيلومترا عن القاعدة".

وتابع المتحدث مشيرا إلى أن تركيا "حولت مدينة مصراتة إلى قاعدة إدارية لقواتها ومليشياتها في منطقة الهيشة وفي القداحية التي تحاول منها التقدم إلى مدينة سرت"، مشددا في السياق ذاته على أن أنقرة "تدير هذه المنطقة إدارة عسكرية كاملة بسلطات تركية وقيادة تركية".

المصدر: RT