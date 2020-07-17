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صحة أمير الكويت تتصدر "تويتر"!

أخبار العالم العربي

صحة أمير الكويت تتصدر
أمير الكويت صباح الأحمدالصباح
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحته وتمنيات له بالشفاء.

ونشر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، سلسلة تغريدات بعد لقائه بأمير البلاد، مؤكدا أن صحة الأمير بحالة جيدة، حيث قال: "ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".

وتفاعل كثير من رواد "تويتر" مع وسم #صباح_الاحمد_الصباح متمنين الصحة والعمر المديد لأمير الكويت.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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