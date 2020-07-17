صحة أمير الكويت تتصدر "تويتر"!
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صحة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح وسط جدل كبير بشأن تراجع في صحته وتمنيات له بالشفاء.
ونشر رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، سلسلة تغريدات بعد لقائه بأمير البلاد، مؤكدا أن صحة الأمير بحالة جيدة، حيث قال: "ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".
ماكو إلا العافية ..— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 16, 2020
للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو امير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس،،، واقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه،، تطمنوا،، والدنا بخير وصحة وعافية،،
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والاسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الامين 🙏🏻— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) July 16, 2020
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وتفاعل كثير من رواد "تويتر" مع وسم #صباح_الاحمد_الصباح متمنين الصحة والعمر المديد لأمير الكويت.
امير الإنسانية والتسامح #صباح_الاحمد_الصباح يمر بازمة صحية اسأل الله ان يشملك بشفائه— المغردة الكويتية (@lawyer7707) July 16, 2020
وادعوا الله والشعب الكويتي خاصة والإسلامي عامة بالدعاء لابونا بالشفاء العاجل يارب ...
اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .. pic.twitter.com/EpTDkhTv5Z
إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، ياكريم#صباح_الاحمد_الصباحpic.twitter.com/MCWOxouRHf— دام عز الكويت🇰🇼🤚 (@sh772_x) July 16, 2020
حفظ الله سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ #صباح_الاحمد_الصباح— سلمان صباح الصباح (@salman_75) July 16, 2020
أمير دولة #الكويت 🇰🇼 ذخراً للبلاد و العباد و أمده بالصحة و العافية و العمر المديد أن شاء الله 🤲🏻 pic.twitter.com/jLzeDSJiil
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي