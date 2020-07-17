إحباط محاولة سفينة تركية تهريب 1,4 مليون دولار من موريتانيا

أحبطت القوى الأمنية في موريتانيا، أمس الخميس، محاولة تهريب كمية من النقود بالعملة الصعبة من هذا البلد العربي على متن سفينة تركية، كانت تستعد للمغادرة.

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وصادرت وحدة من خفر السواحل الموريتاني، ما يقارب 1,4 مليون دولار أمريكي كانت مخبأة على متن سفينة تركية في المياه الموريتانية، وأوقفت قبطان السفينة، وفق ما أكدت مصادر شبه رسمية موريتانية لـ "صحراء ميديا".

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء الخبر، بأن السفينة التركية التي تحمل اسم "مامول إسماعيل رايس"، كانت تستعد لمغادرة المياه الموريتانية في اتجاه تركيا "واستكملت إجراءات الخروج بغرض عمليات صيانة روتينية".

وأوضحت أن "إحباط العملية تمت بعد حصول خفر السواحل الموريتاني على معلومات تفيد بوجود هذا المبلغ على متن هذه السفينة".

وأوقف الأمن الموريتاني قبطان السفينة الذي يحمل الجنسية التركية، ويخضع حاليا للتحقيق.

المصدر:"صحراء ميديا"