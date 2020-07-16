رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية، خالد المشري، إن "تهديدات" الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "لا تعني لليبيين شيئا".

ونشر المشري تغريدة قال فيها: "تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا، والاستناد على مجموعة من العملاء (شيوخ القبائل الليبية) الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة."

تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا، والاستناد على مجموعة من العملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 16, 2020

وجاءت تصريحات المشري عقب إعلان الرئاسة المصرية أن السيسي ناقش يوم الخميس مع مشايخ وأعيان القبائل الليبية إنهاء الصراع في ليبيا.

وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية من جهتهم عن كامل تفويضهم للرئيس المصري والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الاجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد.

المصدر: RT + "تويتر"