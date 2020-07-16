السعودية.. أمن "الأفلاج" يطيح بمقيم يتحرش بالمتسوقات

ألقت شرطة محافظة "الأفلاج" السعودية بالتعاون مع البحث الجنائي اليوم الخميس، القبض على مقيم عربي يتحرش بالمتسوقات.

وذكرت مصادر أمنية، أن "دوريات شرطة محافظة الأفلاج، وبالتعاون مع البحث الجنائي، باشرت أمس الأربعاء، بلاغا عن قيام مقيم عربي يعمل بأحد المحلات التجارية بالمحافظة، بالتحرش بالمتسوقات".

وقامت دوريات الأمن على الفور بضبط المقيم، وعند الرجوع لكاميرا المحل، تم التأكد من صحة البلاغ، وجرى تحويل المتهم إلى الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة لإكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

المصدر: "سبق"