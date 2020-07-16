الصحة المصرية: تسجيل 53 وفاة و928 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 53 وفاة و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات واستقرار في الإصابات، مقارنة مع أمس الأربعاء الذي سجلت فيه 59 وفاة و913 إصابة جديدة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 4120 والإصابات إلى 85771.

وأوضحت الوزارة أن 556 متعافيا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26691.

وأكدت الوزارة أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات مصر، وتتابع الموقف أولا بأول، كما تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: RT