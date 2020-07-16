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الإخبارية السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة بريف حماة

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الإخبارية السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة بريف حماة
AFP SANA
صورة من الأرشيف
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أفادت قناة الإخبارية السورية بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لطائرة مسيرة مجهولة المصدر في مدينة سلمية بريف حماة وسط البلاد.

ولم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم بطائرة مسيرة.

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تجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية والروسية تصدت في 22 يونيو الماضي لهجوم بطائرات مسيرة على منطقة جبلة بريف اللاذقية غربي سوريا، والقريبة من قاعدة حميميم الروسية.

وأكد المركز الروسي للمصالحة في سوريا آنذاك إسقاط اثنتين من الطائرات المسيرة التي أطلقها المسلحون، ولم يسفر الهجوم عن أي أضرار مادية أو خسائر بشرية.

المصدر: الإخبارية السورية

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